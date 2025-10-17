Кривой Рог под ударом: массированная шахматная атака, раздалось более 10 взрывов

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 17 октября 2025 года Кривой Рог оказался под мощной атакой вражеских беспилотников. Местные жители сообщают о более 10 взрывах и десятках «Шахедов» в небе.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По предварительной информации, украинская противовоздушная оборона активно уничтожает воздушные цели. Военные и власти призывают людей оставаться в укрытиях и не фиксировать работу ПВО.

Информация о пострадавших и последствиях ударов уточняется. На местах работают все экстренные службы.

Жителей просят не выходить на улицу во время тревоги, держать телефоны заряженными и смотреть за обновлениями официальных каналов.