Кривой Рог под ударом: массированная шахматная атака, раздалось более 10 взрывов
В ночь на 17 октября русские войска совершили массированный обстрел Кривого Рога дронами-камикадзе типа «Шахед». Над городом раздалось более 10 взрывов, работает ПВО.
В ночь на 17 октября 2025 года Кривой Рог оказался под мощной атакой вражеских беспилотников. Местные жители сообщают о более 10 взрывах и десятках «Шахедов» в небе.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По предварительной информации, украинская противовоздушная оборона активно уничтожает воздушные цели. Военные и власти призывают людей оставаться в укрытиях и не фиксировать работу ПВО.
Информация о пострадавших и последствиях ударов уточняется. На местах работают все экстренные службы.
Жителей просят не выходить на улицу во время тревоги, держать телефоны заряженными и смотреть за обновлениями официальных каналов.