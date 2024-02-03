Кривой Рог после ночной атаки остался без электричества: какая ситуация со светом и теплом

В Кривом Роге в Днепропетровской области полностью удалось возобновить электроснабжение после ночной атаки российских беспилотников ночью 3 февраля. Сейчас большинство домов уже заживили

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Кривой Рог – со светом! Уже заживлены все потребители, чьи дома обесточила ночная атака", — говорится в сообщении.

По его словам, после ночной атаки без света в районе осталось около 15 тыс. жителей. Также были обесточены две котельные Кривого Рога, обеспечивающие 43 тыс. абонентов. Кроме того, некоторые семьи остались без водоснабжения.

Ранее Лысак сообщал, что удалось запустить более двух десятков котельных в городе. Впрочем, без тепла оставалось более 1300 домов. Глава ОВА отметил, что в первую очередь энергетики пытались возобновить электроснабжение больниц и транспорта", — подчеркнул Лысак.

Напомним, после ночной атаки 3 февраля армии РФ в Кривом Роге вернулись к графикам аварийных отключений света. К услугам горожан развернуто более 200 "Пунктов несокрушимости".

Накануне, 2 февраля, часть Кривого Рога также оставалась без света и тепла. Более 50 тысяч жителей не имели электричества, а около 45 тысяч потребителей оставались без отопления. Также были обесточены две шахты.

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