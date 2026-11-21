Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 21 ноября российская армия продолжила атаковать Кривой Рог . Под ударом снова оказалось промышленное предприятие города.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул .

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По его словам, россияне применили реактивный «Шахед», попавший в промышленный объект.

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На месте удара вспыхнул пожар. Спасатели приступили к ее ликвидации.

Информации о возможных пострадавших и масштабах повреждений нет.

Напомним, вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Во время аварийно-спасательных работ оккупанты нанесли повторные удары реактивными беспилотниками.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 20 ноября и утром россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину , выпустив более 490 воздушных целей — ракеты и дроны.

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Утром 20 ноября российский беспилотник попал в дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. В результате удара в здании вспыхнул пожар.

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