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- Украина
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Кривой Рог снова атаковали реактивным дроном: на предприятии вспыхнул пожар
Российские войска нанесли очередной удар реактивному беспилотнику по промышленному предприятию в Кривом Роге, в результате чего возник пожар.
В ночь на 21 ноября российская армия продолжила атаковать Кривой Рог . Под ударом снова оказалось промышленное предприятие города.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул .
По его словам, россияне применили реактивный «Шахед», попавший в промышленный объект.
На месте удара вспыхнул пожар. Спасатели приступили к ее ликвидации.
Информации о возможных пострадавших и масштабах повреждений нет.
Напомним, вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Во время аварийно-спасательных работ оккупанты нанесли повторные удары реактивными беспилотниками.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 20 ноября и утром россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину , выпустив более 490 воздушных целей — ракеты и дроны.
Утром 20 ноября российский беспилотник попал в дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. В результате удара в здании вспыхнул пожар.