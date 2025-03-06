Кривой Рог, Сумы, Харьков и Одесчина: что известно о ночном ударе РФ и его последствиях

Российская армия вечером, 5 марта, начала атаковать украинские регионы ударными беспилотниками, ряд взрывов раздался в разных областях.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеских ударах.

В ночь на 6 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ и из Крыма. Также враг бил 112 дронами типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Орел, Курск, Шаталово, Брянск в РФ и Чауда в Крыму.

ВС РФ атаковали Сумы беспилотниками

Около 21:40 Воздушные силы Украины сообщили о движении беспилотников в Сумской области, которые держали курс на юг. Ударные дроны двигались несколькими группами, вскоре одна из них добралась до областного центра, где прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили ударными дронами по складскому помещению в черте города, на месте "прилета" есть разрушение из-за пожара.

Фото: Национальная полиция Украины

Полиция на месте вражеской атаки

"Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина, который, вероятно, работал охранником. На месте работали все экстренные службы. Полицейские зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства", — говорится в сообщении Национальной полиции.

Кривой Рог – ракетная атака

Вечером, 5 марта, российские войска ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Последствия удара баллистикой по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кривой Рог, на месте атаки

ГСЧС сообщает, что российская ракета попала в пятиэтажную гостиницу — там вспыхнул пожар. Разрушена лестничная клетка, под завалами могут находиться люди. Последствия удара еще уточняются.

Россия атаковала Харьков "Шахедами"

Ночью, 6 марта, в Харькове прогремели взрывы: город атаковал ударный дрон-камикадзе типа "Шахед". Через некоторое время после взрывов мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под атакой оказался жилой район города, в том числе многоэтажка. По его данным, вражеский дрон ударил по техническому этажу постройки в Салтовском районе.

Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Последствия атаки

Сейчас, как сообщает городской глава, в результате атаки по Харькову погибших нет. Пострадала одна женщина. Остальные детали ночной вражеской атаки выясняются.

Россия ночью массированно атаковала Одесскую область

Россияне массированно атаковали Одесскую область. О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По его данным, под ударом находилась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.

"Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", — добавил он.

Кроме того, без света осталось более десяти тысяч местных жителей.

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