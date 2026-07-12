Кривой Рог — в городе двое погибших из-за атаки РФ

Кривой Рог находился под атакой / © Associated Press

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Два человека погибли в Кривом Роге из-за атаки РФ на промышленное предприятие.

Об этом сообщил руководитель Рады обороны Александр Вилкул.

По данным главы ОВА Александра Ганжи, в Днепропетровской области три человека погибли. Более 10 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками и артиллерией.

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Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксированы разрушения в двух районах города после вражеской атаки. Россияне били «Шахедами».

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