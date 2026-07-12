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- Украина
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Кривой Рог — в городе двое погибших из-за атаки РФ
Войска РФ ударили по промышленному предприятию — есть погибшие.
Два человека погибли в Кривом Роге из-за атаки РФ на промышленное предприятие.
Об этом сообщил руководитель Рады обороны Александр Вилкул.
По данным главы ОВА Александра Ганжи, в Днепропетровской области три человека погибли. Более 10 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками и артиллерией.
Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксированы разрушения в двух районах города после вражеской атаки. Россияне били «Шахедами».
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