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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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218
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Кривой Рог — в городе двое погибших из-за атаки РФ

Войска РФ ударили по промышленному предприятию — есть погибшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кривой Рог находился под атакой

Кривой Рог находился под атакой / © Associated Press

Два человека погибли в Кривом Роге из-за атаки РФ на промышленное предприятие.

Об этом сообщил руководитель Рады обороны Александр Вилкул.

По данным главы ОВА Александра Ганжи, в Днепропетровской области три человека погибли. Более 10 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками и артиллерией.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксированы разрушения в двух районах города после вражеской атаки. Россияне били «Шахедами».

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
218
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