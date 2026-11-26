Пожар / © Associated Press

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Поздним вечером 26 ноября Кривой Рог оказался под атакой реактивных беспилотников. Во время угрозы в городе раздались взрывы.

Об этом сообщают в местных пабликах.

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Атака РФ на Кривой Рог — что известно

По имеющейся информации, удар по городу осуществляется с применением реактивных БПЛА, из-за чего местные жители слышат взрывы. Других подробностей по ситуации в городе пока нет.

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Атака РФ на Кривий Ріг / © Свои

Атака РФ на Кривий Ріг

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Харькове российские войска во второй раз с начала полномасштабного вторжения атаковали бассейн, в котором готовится к международным соревнованиям национальная сборная Украины по артистическому плаванию.

Кроме этого, в Киеве утром 26 ноября вспыхнул сильный пожар на левом берегу возле станции красной ветки метро. Возгорание возникло в районе одного из торговых центров вследствие ночной баллистической атаки на столицу.

Также российская армия атаковала Хмельнитчину вечером 26 ноября. После удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар — появились первые подробности последствий атаки.

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