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Кривой Рог вздрогнул от взрывов: РФ атакует город реактивными дронами
В Кривом Роге раздались взрывы во время атаки реактивных дронов.
Поздним вечером 26 ноября Кривой Рог оказался под атакой реактивных беспилотников. Во время угрозы в городе раздались взрывы.
Об этом сообщают в местных пабликах.
Атака РФ на Кривой Рог — что известно
По имеющейся информации, удар по городу осуществляется с применением реактивных БПЛА, из-за чего местные жители слышат взрывы. Других подробностей по ситуации в городе пока нет.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Харькове российские войска во второй раз с начала полномасштабного вторжения атаковали бассейн, в котором готовится к международным соревнованиям национальная сборная Украины по артистическому плаванию.
Кроме этого, в Киеве утром 26 ноября вспыхнул сильный пожар на левом берегу возле станции красной ветки метро. Возгорание возникло в районе одного из торговых центров вследствие ночной баллистической атаки на столицу.
Также российская армия атаковала Хмельнитчину вечером 26 ноября. После удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар — появились первые подробности последствий атаки.