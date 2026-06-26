Кризис в оккупированном Крыму усиливается: что на самом деле происходит на полуострове

Крым / © Pixabay

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В оккупированном Крыму разрастается масштабный кризис, который уже вышел за пределы дефицита топлива и начал затрагивать поставки продуктов питания и медикаментов. Поэтому российские оккупационные власти пытаются удержать контроль с помощью режима чрезвычайного положения.

Об этом в эфире телеканала «Київ24» заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Какая ситуация в Крыму — заявление Андрющенко

По словам эксперта, официальные решения россиян лишь подтверждают глубину проблем на полуострове.

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«Эти заявления о введении чрезвычайного положения — это и есть постепенные шаги к этому. Собственно, почему и объявлено чрезвычайное положение — потому что там есть проблемы с поставкой лекарств, есть уже проблемы с поставкой продуктов потребления и потому что сокращаются те запасы, которые были в крупных супермаркетах», — подчеркнул Петр Андрющенко.

Он добавил, что российская сторона пытается реагировать на эти вызовы, однако попытки взять под контроль ситуацию вряд ли будут успешными. В то же время тотальной паники среди местного населения пока нет, поскольку люди ориентируются на опыт прошлого года.

«На общественные настроения в Крыму достаточно сильно влияют прошлогодние события с таким же кризисом, который, в конце концов, удалось урегулировать за два месяца. Поэтому они еще питают надежду, что что-то произойдет, кто-то решит. Но оно понемногу хуже и хуже — не только связано с топливом, а по многим направлениям жизнедеятельности людей уже ощущается это кризисное явление», — объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

Напоследок Андрющенко призвал не оценивать ситуацию на полуострове только по единичным роликам в соцсетях, поскольку реальные настроения крымчан пока скрыты.

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«Сейчас они находятся, условно говоря, в стадии отрицания всех историй и вот когда они перейдут к стадии принятия, то мы увидим уже совсем другие, гораздо более панические настроения», — подытожил эксперт.

Деоккупация Крыма — последние новости

Напомним, в оккупированном Крыму российские «власти» ввели режим чрезвычайной ситуации. Захватчики объяснили это решение потребностью в оперативном урегулировании экономических вопросов.

Также хорошие дроны СБУ успешно атаковали российские военные объекты в оккупированной Керчи на Крымском полуострове. Беспилотники попали в два российских корабля обеспечения, грузопассажирский паром и российскую ПВО у Керченского пролива.

К слову, на Керченском мосту — на выезд из временно аннексированного Крыма — образовалась огромная очередь, в которой почти 2 тыс. автомобилей.

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