Кризис в Приднестровье: в ВСУ рассказали, насколько защищен этот участок границы Украины

Участок границы между Украиной и непризнанным Приднестровьем надежно защищен с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация под контролем Сил обороны. Что касается участка границы с непризнанным Приднестровьем, то он надежно защищен, укреплен, а его оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и все это время обеспечивается Силами обороны", — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что в Украине всегда осознавали, что указанное направление опасно, поэтому контроль за этим участком был усилен с самого начала большой войны.

"Сейчас мы можем сказать, что ничего больше, чем информационные вбросы, это не несет. Тот контингент, что в ПМР, нами полностью изучен. Мы знаем, как ему противодействовать, мы готовы. Но критической угрозы тот контингент не несет", — рассказала она.

Напомним, 28 февраля непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы. Авторы обращения просят принять меры по защите Приднестровья "с учетом факта постоянного проживания на территории республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре".

В то же время, официальный Кишинев называет призыв Приднестровья к РФ о "помощи" "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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