Владислав Соколов

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Живой крокодил в офисе, карликовая обезьяна и полутораметровая каменная кладка в морском аквариуме — такой необычный зверинец держал у себя фигуранта дела о хищении денег на строительстве защиты для энергообъектов Киева Владислав Соколов. По его словам, рептилию забрали больной из Одессы, а ее стоимость оказалась ниже цены некоторых популярных пород собак.

Об этом Владислав Соколов рассказал в развернутом интервью для проекта «ХАПУГА.UA».

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Соколов о крокодиле в офисе: сколько стоила рептилия

Соколов опроверг слова первого заместителя председателя Киевской ОВА Руслана Олейника, о том, что это уже не первая его рептилия. Он объяснил, что этот крокодил у него первый, живет долго и сейчас чувствует себя хорошо.

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По его словам, животное забрали из Одессы больным и едва живым, потому что там не было места и за ним никто не ухаживал — если бы крокодил остался там, он бы умер.

«У каждого свое предпочтение. Я не знаю, почему, скажем, у некоторых девушек собачки такие, как померанский шпиц или мальтипа, которые стоят 3-4 тысячи долларов. То есть, они не вызывают общественного триггера. А крокодил за 2500 почему стал общественным резонансом», — отметил Соколов.

Кроме рептилии, у него раньше жила маленькая обезьяна породы карликовой игры. По словам Соколова, за животными присматривает хозяйственный работник.

«У меня, кстати, еще обезьяна жила. Я люблю таких необычных животных. Обезьяна стоила тоже недорого. Завхоз какой-то за ними ухаживает. Крокодила кормят дважды в неделю. Он ест немного — курятину и свежую рыбу», — рассказал он.

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Также в морском аквариуме Соколова обитала большая мурена. Однако она погибла после того, как выпрыгнула из воды. По его убеждению, такие экзотические любимцы не являются свидетельством большого состояния.

«Мурена была достаточно большой. Тоже выпрыгнула из аквариума, однажды упала на землю, и не смогли ее спасти. Такая была — 1,5 метра. Не в каждом океанариуме такую встретишь. Это все, скажем так, недорогие вещи. То есть они не являются признаками большого достатка. Скажем так, картина, написанная на стене, в разы дороже крокодила, оказалось», — добавил Владислав Соколов.

Дело о защите энергетики Киева — последние новости

Напомним, за строительство защиты на 27 высоковольтных подстанциях возле Киева уплатили почти миллиард гривен авансом, но фактически его построили только на трех. Об этом сообщила глава временной следственной комиссии Верховной Рады Леся Забуранная, объяснив, почему ситуация со светом в столице настолько критична.

Впоследствии бизнесмен Владислав Соколов, фигурирующий в расследовании о злоупотреблении на строительстве защиты для энергообъектов Киевщины, отверг обвинения в хищении средств.

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По его словам, большинство работ он выполнял без авансов и договоров по личной просьбе тогдашнего главы Киевской ОВА Николая Калашника. Соколов утверждает, что теперь из него пытаются сделать «козла отпущения».

Кроме того, во время обысков по делу о хищении средств на защите энергетики Киевщины обнаружили роскошное имение с Rolls-Royce, мрамором и живым крокодилом. Фото находок разлетелись Сетью и стали поводом для волны мемов.

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