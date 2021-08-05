Крокодила, которого заметили на Арабатской стрелке, достали из воды мертвым

Причину гибели животного определят ветеринары.
В Херсонской области достали из воды крокодила, которого накануне видели отдыхающие.
Об этом сказал начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров, сообщает Укринформ в четверг, 5 августа.
"Вытащили из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок", — сказал Байдаров.
По его словам, когда крокодила вытащили, то выяснили, что он мертв. Причину его гибели определят ветеринары.
Напомним:
- На Арабатской стрелке в одном из водоемов, образовавшихся на месте бывшего песчаного карьера, обнаружили крокодила. По словам отдыхающих, крокодил ел утку. В то же время в полицию пока никто не заявил о пропаже крокодила.