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Крокодила, которого заметили на Арабатской стрелке, достали из воды мертвым

Автор
Елена Вус
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Крокодила, которого заметили на Арабатской стрелке, достали из воды мертвым

Фото: Херсонцы

Причину гибели животного определят ветеринары.

В Херсонской области достали из воды крокодила, которого накануне видели отдыхающие.

Об этом сказал начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров, сообщает Укринформ в четверг, 5 августа.

"Вытащили из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок", — сказал Байдаров.

Фото: Херсонцы / ©
Фото: Херсонцы

По его словам, когда крокодила вытащили, то выяснили, что он мертв. Причину его гибели определят ветеринары.

Напомним:

  • На Арабатской стрелке в одном из водоемов, образовавшихся на месте бывшего песчаного карьера, обнаружили крокодила. По словам отдыхающих, крокодил ел утку. В то же время в полицию пока никто не заявил о пропаже крокодила.

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