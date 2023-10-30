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Кроме Винницы, вирус гепатита А обнаружили еще в пяти громадах области: подробности

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Кроме Винницы, вирус гепатита А обнаружили еще в пяти громадах области: подробности

На Виннитчине проходят мероприятия по нейтрализации вспышки гепатита А / Фото: Unsplash

Гепатит А зарегистрирован в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Гепатит А начали регистрировать не только в Виннице, но и других населенных пунктах области.

Об этом говорится в сообщении Винницкой ОВА 30 октября.

Отмечается, что гепатит А регистрируют в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Козятине.

"Сейчас знаем о 170 лабораторных подтверждениях. Практически все – жители Винницы. Гепатит обнаружили также у людей из Могилев-Подольского, Хмельника, Калиновки, Гайсина и Козятина. Это единичные случаи, – отметила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная. – Но все они так или иначе связаны с городом: кто работает, кто учится. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений общин".

Все больницы области развернули около 500 коек с возможностью полностью изолировать больного. Мобильные бригады оперативно выезжают на проведение вакцинации.

Напомним, в Винницкой области растет количество больных гепатитом А.

В Виннице из-за вспышки гепатита А школьники перешли на дистанционное обучение. В городе ведется поиск источника инфицирования.

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Дата публикации
Просмотры
210
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