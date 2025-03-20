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Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку: разбиты жилые дома, ранены

Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку: разбиты жилые дома, ранены

После обстрела Кропивницкого 19 марта среди раненых оказался ребенок / Фото: t.me/kirovogradskaODA

После атаки на Кропивницкий разбит врагом частный сектор и многоэтажки.

Кропивницкий в ночь на 20 марта 2025 года пережил самую массированную вражескую атаку. Кропивницкий атаковал минимум 21 российский дрон.

Об этом сообщает начальник ОВА Андрей Райкович в сообщении в соцсетях.

Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. Все живы. Однако ранены, среди них ребенок. Врачи оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

"На месте провел заседание оперативного штаба. Будет развернут передвижной пункт несокрушимости. Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий", — сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Кропивницком прозвучало более 30 взрывов. В городе загорелись пожары.

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