Кропивницкий переживает одну из самых больших воздушных атак за всю войну – что говорят власти

О последствиях атаки и о том, есть ли жертвы в результате удара глава ОВА не уточнил.

Сегодня ночью, с 19 на 20 марта, российские оккупанты направили на Кропивницкий свои ударные "Шахеды".

Об этом пишут Воздушные силы ВС Украины.

Местные жители в комментариях в соцсетях и разговоре с журналистом ТСН.ua подтверждают, что это наверное, самая большая воздушная атака на город за все время полномасштабной войны. Такого количества взрывов за столь короткий промежуток времени в Кропивницком еще не слышали.

"Бьют просто по городу. Не успевают сбивать. Все гудит, словно на мотогонках. Такого еще не было", – рассказал житель Кропивницкого Богдан.

Глава Кропивницкой ОВА Андрей Райкович сообщил, что враг атакует жилые микрорайоны города.

"Под ударом Новониколаевка, Балашевка (микрорайоны Кропивницкого – Ред.). В воздухе еще вражеские БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности. Все службы работают. Друзья, у кого, не дай Бог ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать", – сообщил он.

О последствиях атаки и о том, есть ли жертвы в результате удара глава ОВА не уточнил.

Напомним, президент Зеленский сказал, что обещание россиян "немедленно" прекратить атаковать Украину ракетами и дронами, которые Путин якобы дал Трампу во время телефонного разговора, пока не работает.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.