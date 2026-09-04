Кропивницкий атаковали реактивные дроны: повреждена многоэтажка, есть пострадавшая

Кропивницкий / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

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Российские войска вечером 3 сентября атаковали кропивницкие реактивными беспилотниками. В результате ударов пострадал человек, поврежден жилой дом и территория предприятия.

О последствиях атаки сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович .

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По его словам, в результате удара была повреждена кровля многоэтажного жилого дома. Один человек пострадал - ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Также зафиксировано попадание на территории одного из предприятий. Там возник пожар на кровле.

Кроме того, еще одно возгорание произошло на открытой территории.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате российской атаки.

"Самое важное - люди живые", - подчеркнул Райкович.

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Утром 4 сентября в Кропивницком должна начать работу специальная комиссия, которая будет фиксировать нанесенный ущерб. Коммунальные службы также приступят к ликвидации последствий разрушений.

Напомним, что в Запорожье после российского удара загорелась многоэтажка.

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