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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Кропивницкий атаковали реактивные дроны: повреждена многоэтажка, есть пострадавшая

Российские войска вечером атаковали кропивницкие реактивными беспилотниками. В результате ударов поврежден многоэтажный жилой дом и предприятие, возникли пожары, один человек пострадал.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Кропивницкий

Кропивницкий / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Российские войска вечером 3 сентября атаковали кропивницкие реактивными беспилотниками. В результате ударов пострадал человек, поврежден жилой дом и территория предприятия.

О последствиях атаки сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович .

По его словам, в результате удара была повреждена кровля многоэтажного жилого дома. Один человек пострадал - ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также зафиксировано попадание на территории одного из предприятий. Там возник пожар на кровле.

Кроме того, еще одно возгорание произошло на открытой территории.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате российской атаки.

"Самое важное - люди живые", - подчеркнул Райкович.

Утром 4 сентября в Кропивницком должна начать работу специальная комиссия, которая будет фиксировать нанесенный ущерб. Коммунальные службы также приступят к ликвидации последствий разрушений.

Напомним, что в Запорожье после российского удара загорелась многоэтажка.

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