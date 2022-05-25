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"Крошат орков на удобрение": украинские военные показали, как уничтожили технику оккупантов (видео)

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"Крошат орков на удобрение": украинские военные показали, как уничтожили технику оккупантов (видео)

скриншот с видео/Минобороны Украины

Украинские военные ударили по позициям врага.

Украинские артиллеристы совместно с аэроразведкой уничтожили технику российских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Будни пушкарей 45 отдельной артиллерийской бригада Вооруженных Сил Украины. Наши защитники крошат орков на удобрение! В видео – результат взаимодействия аэроразведки 15 ГУ ДВКР и Азова с артиллеристами бригады. Победим", — говорится в сообщении.

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