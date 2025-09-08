"Крот" в НАБУ "сливал" информацию экс-заместителю главы охраны Януковича: фото переписок

Задержанный работник Центрального аппарата НАБУ, который работал на врага / © СБУ

Реклама

Дополнено новыми материалами

СБУ узнала, что задержанный в июле работник Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении «Д-2», входил в масштабную агентурную сеть России. Он передавал информацию с ограниченным доступом Дмитрию Иванцову — экс-заместителю руководителя охраны бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Кто входил в агентурную сеть ФСБ России?

Кроме работника НАБУ, в российскую агентурную сеть входило еще три человека, которых разоблачили ранее. Все они хорошо конспирировались, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом.

Реклама

По материалам дела, деятельность российских агентов курировал сотрудник 1 службы Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он начал формировать соответствующую сеть еще в 2009 году. Егоров неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Первого соратника Егорова СБУ задержала в 2020 году. Это — генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. По указанию Егорова, на тот момент Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины и убийство известного военного добровольца. Генерал-майор также собирал и передавал россиянам информацию о проведении тайных операций в районе АТО и тому подобное.

Позже СБУ установила еще одного агента Егорова — Дмитрия Иванцова. Это — экс-заместитель руководителя охраны Януковича. Именно он в феврале 2014 года помогал в то время президенту Украины бежать в Россию. Сам Иванцов остался в Крыму и начал работать на врага. Сейчас он скрывается на оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ. Среди задач Иванцова — координация подрывной деятельности других российских агентов в Украине.

В 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника ячейки сети Евгорова-Иванцова. Это — военный Национальной гвардии Украины. Он несколько лет передавал Иванцову данные об украинских активистах, чиновниках, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов украинской территории и тому подобное.

Реклама

Схема агентурной сети ФСБ России / © СБУ

Что натворил российский «крот» в НАБУ?

Впоследствии СБУ выяснила, что еще один агент Егорова-Иванцова — экс-сотрудник МВД Украины, который на момент задержания оказался действующим сотрудником НАБУ. Враг завербовал этого чиновника еще в 2012 году. Фигурант предоставлял Иванцову нужную информацию и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. В частности, об этом свидетельствует законспирированная переписка, которую фигуранты восстановили через три дня после «референдума» о «присоединении» Крыма к России.

По материалам дела, сотрудник НАБУ совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом экс-заместителю руководителя охраны Януковича. Среди прочего, фигурант собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, в отношении которых враг планировал вербовку и специальные информационные операции.

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных «целях», вражеский «крот» в НАБУ использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

После основательного документирования преступлений фигуранта, работники СБУ и Офиса генпрокурора задержали его. У вражеского агента изъяли телефон и компьютерную технику, которые тот использовал для контактов с куратором.

Реклама

Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям:

государственная измена;

несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Суд взял подозреваемого под стражу. Ему грозит до 15 лет заключения.

В СБУ обратили внимание, что другой агент сети Егорова-Иванцова — Шайтанов — уже получил приговор в виде 12 лет заключения. Что касается чиновника Нацгвардии, то он сейчас находится под стражей.

"Данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом», — отметили в СБУ.

Реклама

Напомним, 21 июля СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели масштабные обыски у НАБУ и САП. Силовики заявили о проверке на предмет российского влияния. В результате задержали руководителя межрегионального управления НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в сотрудничестве с РФ, незаконном бизнесе с коноплей и передаче данных российским спецслужбам.