"Крот" в рядах ДШВ готовился убить комбрига по заказу россиян: детали от СБУ (фото)

Задержание мобилизованного водителя, готовившего покушение на комбрига ДШВ по заказу ФСБ / © СБУ

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Военная контрразведка СБУ вместе с ГУР предотвратили покушение на командира одной из бригад десантно-штурмовых войск в Николаеве. Преступление должен был совершить российский агент — мобилизованный водитель — готовившийся навести вражескую ракету на штаб соединения в режиме реального времени.

Об этом сообщили в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

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В Николаеве силовики задержали мобилизованного военного, который по заданию российской ФСБ готовил покушение на украинского полковника, командира одной из бригад ДШВ.

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«Как выяснило расследование, фигурант должен был в режиме реального времени навести ракетный удар врага по штабу боевого соединения, где находился полковник«, — уточнили в СБУ.

Спецслужба заблаговременно обезопасила места дислокации украинских десантников и задержала российского агента прямо на территории подразделения. По данным следствия, на момент задержания фигурант готовился передать куратору из ФСБ координаты военного объекта, где должен был находиться командир бригады.

Во время задержания у приспешника врага изъяли смартфон с сообщениями российскому спецслужбисту о подготовке к ликвидации украинского офицера.

Как установило расследование, мобилизованный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал близкие отношения через телеграм-каналы для знакомств. После вербовки он поддерживал прямую связь с представителем ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

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Используя служебное положение водителя, военный по указаниям российского куратора начал собирать информацию о местах нахождения командования бригады. Кроме того, он передавал врагу сведения о местах хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ, которые используются для поражения тыловых позиций российских группировок.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас фигурант находится под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины в суде ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Переписка завербованного военного с куратором из ФСБ / © СБУ

Напомним, ранее в Киеве СБУ предотвратила покушение на российского оппозиционера, общественного деятеля и бывшего военного ВСУ, задержав агентку ФСБ во время доразведки возле спорткомплекса, где он работает тренером. Исполнительницей оказалась безработная жительница оккупированного Мелитополя, которую завербовали в обмен на закрытие дела за хранение наркотиков. Задержанной объявили подозрение в госизмене.

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