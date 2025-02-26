Кротевич-"Тавр" объяснил, почему покидает "Азов": собирается ли в политику

"Тавр" опроверг слухи, что он полностью уходит из Сил обороны и собирается отправиться в политику.

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич объяснил, почему уходит с должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".

Об этом он написал в Telegram.

Прежде всего "Тавр" поблагодарил подразделение "Азов", коллектив и отдельно командира, полковника Дениса Прокопенко.

"Настолько много лучших сыновей и дочерей Украины как в Азове, я не видел нигде и, уверен, не увижу. Я такой, который есть благодаря подразделению и людям, с которыми провел более десяти лет. Спасибо тем, кто был рядом и в те времена, когда "Азов" был батальоном и новообразованным полком. Спасибо командующему НГУ Пивненко А.С. за изменения в Национальной Гвардии, которые привели к формированию бригад НГУ, которые являются одними из лучших подразделений Сил обороны Украины. Также хочу отдельно поблагодарить министра внутренних дел Игоря Клименко за постоянную поддержку нашей бригады, а также огромный вклад в возвращение наших бойцов из плена", – сказал Кротевич.

"Тавр" опроверг слухи, что он полностью уходит из Сил обороны и собирается отправиться в политику. Он заявил, что остается "в военном секторе" и подробности расскажет позже.

"В политику, к большому счастью нелепых нардепов, не иду, – мое дело война и из военного сектора я не собираюсь уходить, со временем смогу рассказать больше", – говорит "азовец".

Также он указал, что воюет уже чуть больше 10 лет.

Заметим, что о политических амбициях Богдана Кротевича написала нардепка Марьяна Безуглая.

Что известно о Богдане Кротевиче

Богдан Кротевич родился в Одесской области, но после его рождения семья переехала в Крым. Кротевич вступил в ряды "Азова в 2014 году и прошел путь от пехотинца до командира взвода. Он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС. В 2021 году возглавил штаб бригады. После начала полномасштабного вторжения Кротевич участвовал в управлении обороной.

После выхода из "Азовстали" побывал в российском плену, был освобожден в сентябре 2022 года. Вернулся на службу в бригаду.

23 июня 2024 года Богдан Кротевич написал заявление в ГБР с призывом провести расследование по действиям одного украинского генерала, "убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал".

После обвинения Кротевича в больших потерях территорий и личного состава президент Украины Владимир Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

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