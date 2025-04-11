Кротевич заявил, что у него забрали госнаграду: какая причина

Богдан Кротевич

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У Богдана Кротевича («Тавр») — эксначальника штаба 12-й бригады спецназначения «Азов», защитника «Азовстали» — забрали орден Богдана Хмельницкого 2 степени.

Об этом сообщил сам Кротевич в Telegram.

«Решил поделиться с вами одной историей, чтобы вы просто понимали, как низко могут опускаться некоторые люди. Пока я был на службе, командир бригады подал меня на награду. Процедура не из простых — длительная, бюрократическая, но, в конце концов, четыре месяца спустя, президент подписал указ о моем награждении. В среду, 9 апреля 2025 года, друг „Калина“ — заместитель командира бригады — поздравил меня, прислав скриншот с официального сайта президента, где я был в списке награжденных. Дамы и господа, уже на следующий день из указа моя фамилия просто исчезла», — пишет «Тавр».

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Также он опубликовал скриншоты с сайта Офиса президента, подтверждающие сказанное.

ТСН.ua проверил сайт Офиса президента. В публикации о награждении государственными наградами Украины за 9 апреля на момент публикации новости действительно нет фамилии Кротевича.

Защитник связывает это со своим громким заявлением, где он раскритиковал высшее военное командование Украины и лично главкома ВСУ Александра Сырского

«Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но еще раз я убедился — в этой системе еще очень многое нужно менять», — рассуждает ветеран «Азова»

Кротевич считает, что сам президент Зеленский не давал указания убирать его из указа. Он предполагает, что у ОП есть кто-то, у кого есть полномочия «исправить» указ без согласования с Верховным Главнокомандующим государства.

«Хотя все это делается просто: приносят новый текст указа, говорят что-то вроде „там ошибка в фамилии была, мы исправили“, и переподписывают, могут убрать тех, кто не нравится, и добавить своих кентов например. На самом деле это даже смешно. Я представляю себе, как кто-то бьет кулаком по столу и говорит: „Вот, с*ка, этот Кротевич. Не любит меня. А я здесь, жесть, со второй армией мира воюю!“, — иронизирует „Тавр“.

Он подчеркивает, что для высшего военного командования главное не способности подчиненных, а их лояльность.

«Для них не важно что ты заслуживаешь и делаешь, важно чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил „Да“. Но это не для меня. Лучшая награда для меня — это когда отъе***ся со своими интригами от адекватных военных, и армии наконец-то дадут нормально воевать», — подытожил Богдан Крот.

Напомним, что Богдан Кротевич резко высказался по поводу действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, призвав его уйти в отставку.

Также он заявил, что у украинского военного командования есть менталитет Второй мировой войны.