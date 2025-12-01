"Кровь льется из каталок": директор больницы Днепра не сдержал эмоций из-за десятков тяжелораненых от удара РФ

Атака на Днепр 1 декабря

В больнице Днепра находятся десятки человек, которые получили тяжелые ранения из-за ракетного удара РФ. Директор медучреждения эмоционально рассказал об увиденном и спасении людей.

Об этом рассказал директор больницы Мечникова Сергей Рыженко.

«Кровь льется из каталок… Днепр вздрогнул после взрыва и многочисленные „скорые“ поехали в приемное отделение Мечникова. Трудно быть сильным, когда прилетают ракеты.

Десятки критических и крайне тяжело раненых, из них немало женщин. По словам Рыженко, привычно видеть мужчин, которые чаще испытывают ранения на войне. Но женские тела с оторванными руками и ногами, выбитыми глазами, рассказывают о страшных последствиях ракетного взрыва. По меньшей мере, десяток ран в каждом теле. Многие не могли дышать. Людей, добавляет он, перевели на аппараты ИВЛ.

«Все хирурги и анестезиологи Мечникова стоят в операционных, спасая жизнь простых днепрян. Война никого не жалеет. Ракеты разрывают кусками тело и ментально добираются очень глубоко по душе всех, кто видит и чувствует», — грустно констатировал Сергей Рыженко.

Напомним, армия РФ днем 1 декабря ударила баллистикой по Днепру. Четверо человек погибли.