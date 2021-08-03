Кровь, осколки и разбитая голова: под Днепром на трассе нашли едва живого мужчину с травмой головы

Кровь, осколки и разбитая голова: под Днепром на трассе нашли едва живого мужчину с травмой головы

Что именно стало причиной случившегося, устанавливают правоохранители.

Под Днепром на трассе нашли мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Предварительно, его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места ДТП.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

Инцидент произошел 2 августа около 21:00 на трассе "Борисполь — Кременчуг — Днепр — Запорожье — Пологи — Мариуполь". Там проезжающие мимо автомобилисты заметили на дороге осколки стекла, а также мужчину с пробитой головой. На место происшествия вызвали "скорую" и правоохранителей.

Пострадавшего госпитализировали в областную больницу им. Мечникова в Днепре. Медики пытались стабилизировать состояние пострадавшего, однако сделать этого не удалось — мужчина скончался.

Информатор

Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Житомирской области мужчина убил отца, угнал авто и намеренно устроил аварию с двумя дочерьми.

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