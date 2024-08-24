Кровь спасает жизнь: в спецэфире телемарафона украинская гимнастка Виктория Оноприенко запустила аукцион для помощи военным

24 августа, во время спецэфира национального телемарафона "Едині новини", посвященного Дню Независимости Украины, гимнастка, чемпионка Европы, призер Чемпионата мира, финалистка Олимпийских игр в Токио, мастер спорта международного класса Виктория Оноприенко запустила аукцион для помощи военным.

В совместном включении с Маричкой Падалко, ведущей 1+1 Марафон и ТСН, Виктория объявила, что стремится помочь закрыть сбор благотворительного фонда "Соломенские котики" на сетапы для хранения и переливания крови.

Для этого украинская спортсменка совместно с Маричкой Падалко и командой ТСН в течение недели будет разыгрывать свой костюм, который несет для нее особую ценность и помог одержать не одну значимую победу для Украины.

"Его сшили именно в период большой войны. В нем я много раз боролась с собой перед тем, как выходить на ковер, поскольку получала известия о потерях близких моему сердцу людей на войне, но выходила, боролась и побеждала. В этом костюме я получила многое. Именно в нем я завоевала золото на Чемпионате Европы и лицензию на Олимпийские игры. Он заряжает на победу. Проверено не один раз. Именно поэтому я хочу, чтобы костюм продлил свою жизнь. Пусть деньги, вырученные во время розыгрыша, помогут нашим защитникам и защитницам", – отметила Виктория Оноприенко.

Для того чтобы приобщиться к розыгрышу символического костюма победительницы и призерки этапов Кубка мира, необходимо внести благотворительный взнос с 24 по 31 августа в размере от 200 грн на специальную Банку Виктории по этой ссылке (в назначении платежа необходимо указать свой актуальный номер телефона для связи).

Чем больше донатов, тем больше шансов получить символический приз с личной подписью чемпионки. За самый большой вклад Виктория лично встретится с благотворителем или благотворителями, если это будет корпоративный/клубный донат, проведя тренировку.

Также "Соломенские котики" дополнительно разыграют сертификат на прохождение обучения по медицинской помощи среди всех донатов на сбор.

Виктория Оноприенко

"Вика — большой пример трудолюбия и преданности своему делу и стране. Несмотря на то, что семья на войне потеряла родных и разлуку с отцом, ушедшим нас защищать с первых дней полномасштабного вторжения, она нашла в себе силы тренироваться и получить для Украины олимпийскую лицензию. И хотя дальше Вику ждала профессиональная трагедия, девушку не включили в состав сборной, она не отчаялась в этой жизни, а направила свою энергию на помощь другим", — добавила Маричка Падалко.

Победители станут известны в следующую субботу, 31 августа, во время эфира "Едині новини" от редакции 1+1 Марафон. Все вырученные средства будут направлены на закупку оборудования, что поможет 5-й отдельной танковой бригаде переливать кровь на догоспитальном этапе. В частности фонд передаст: холодильники для хранения крови, портативные и проточные подогреватели, системы переливания, гемаконы, тесты на инфекции, тесты на группы крови, контейнеры для хранения.

"Цельная кровь на фронте действительно незаменима. Наша задача — увеличить использование крови в армии, чтобы боевые медики еще эффективнее спасали жизнь наших защитников и защитниц. Мы обеспечиваем оборудованием для переливания крови, консультируем и поддерживаем подразделения, переливающие кровь на догоспитальном этапе. Воины механизированного батальона 5-й отдельной танковой бригады только начинают этот путь, вместе мы поможем им. Ваши донаты на кровь напрямую спасают жизнь!" – отметил Андрей Ерофеев, исполнительный директор фонда.

Если получится собрать большую сумму, организаторы отмечают, что средства будут направлены на закупку аналогичного оборудования для других подразделений.

Читайте также: