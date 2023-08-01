Кровать над туалетом: в Одессе продают квартиру-кладовую (фото)

В Одессе продают крошечную квартиру – жилая площадь составляет 10 квадратных метров. Владелец оценил ее стоимость в 369,5 тыс. грн.

Объявление о продаже выставили на одном из сайтов продажи и аренды жилья.

"Продам квартиру-студию со вторым уровнем. Ватутина/Прохоровская, 1/2, 10м плюс три метра спальная зона, душ, бойлер, облицовка. Квартира нуждается в косметическом ремонте, цена 10 000 условных единиц", — говорится в объявлении.

Квартира состоит из одной комнаты, однако ее разделили на два уровня. Часть помещения огородили и разместили там унитаз, умывальник и душ. Спальная зона расположена над санузлом.

В Одессе продают квартиру-кладовую. Фото: OLX.

В Одессе продают квартиру-кладовую. Фото: OLX.

В Одессе продают квартиру-кладовую. Фото: OLX.

Напомним, в Киеве продается одна из самых маленьких квартир с санузлом на кухне: фото.

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