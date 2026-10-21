Кровати без матрасов или вообще голый бетон и решетки: Лубинец об издевательствах с мобилизованных в ТЦК на Одесщине

«Не люди второго сорта»: Лубинец шокировал условиями в ТЦК в Одесской области

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В Белгород-Днестровском районном ТЦК в Одесской области обнаружили ненадлежащие условия пребывания мобилизованных. Люди вынуждены спать на старых кроватях без матрасов, а в помещении на окнах и дверях — решетку.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам мониторингового визита.

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«Люди, которые встают на защиту Украины, заслуживают уважения, адекватных условий пребывания и нормального питания. Это не привилегии, а базовая обязанность государства. Но то, что увидели мои представители во время мониторингового визита в Белгород-Днестровский районный ТЦК и СП в Одесской области, не укладывается в голове», — возмущается омбудсмен.

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По его словам, люди, еще вчера ходившие на работу в комфортный офис, а затем вставшие на защиту Украины, сегодня вынуждены жить в подвалах на бетонном полу, накрываться старыми простынями и спать на старых кроватях, на части из которых вообще нет матрасов.

Кроме того, отверстия в стенах у вентиляционных конструкций заткнуты обычными подушками. Санитарное состояние туалетов крайне неудовлетворительное.

«Впрочем, больше всего в память врезалась металлическая решетка на дверях помещений, где находятся мобилизованные. Вряд ли они там для антуража или создания условного стиля лофт. Речь идет не о дизайнерском ремонте, а об ограничении свободы мобилизованных. На это нельзя закрывать глаза — увиденное нуждается в тщательной проверке», — отмечает Лубинец.

По информации Дмитрия Лубинца, ненадлежащие условия были зафиксированы и в казармах роты охраны. Там обнаружили тесные комнаты с двухъярусными кроватями, а вместо тумбочек использовали картонные коробки.

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Кроме того, на территории ТЦК обнаружили алкоголь в пластиковых емкостях.

Отдельные замечания касались хранения военного снаряжения. Каски и бронежилеты, которые используют для защиты военнослужащих, хранились в открытом гараже без дверей, среди старой мебели и прочего хлама.

«Мобилизованные — это не люди второго сорта. То, что человек подлежит мобилизации или уже проходит соответствующие процедуры, не лишает его права на достойное отношение», — отметил омбудсмен.

Лубинец сообщил, что по результатам мониторингового визита готовят акты реагирования. Они должны обеспечить устранение выявленных нарушений и проверку действий должностных лиц, ответственных за пребывание людей в ТЦК.

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Напомним, что 20 октября в Одессе мужчина ударил ножом в шею военного ТЦК и пытался сбить машиной.

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