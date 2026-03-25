Кровавая атака на Львов: по дому на Сихове влупили с двух сторон, количество пострадавших выросло

Атака на Львов

Российские «Шахеды» вчера, 24 марта, попали в жилые дома, атаковали наследие ЮНЕСКО, а также попали в объекты критической инфраструктуры Львова. Всего более 30 пострадавших из-за атаки РФ.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Попадание в центр Львова

Как известно, серьезный удар пришелся на самый центр Львова, в нескольких сотнях метров от «прилета» — площадь Рынок. Это было прямое попадание вражеского дрона на локации, где всегда очень людно и живое движение.

Русский дрон попал в жилой дом, памятник архитектуры, ансамбль Бернардинского монастыря. Момент удара публиковали в Сети — сразу вспыхнул сильный пожар. Пострадавшие были эвакуированы. Предварительно 17 квартир разрушены.

Львов горел после атаки! Дроны с разных сторон обстреливали одни и те же здания!

Министр иностранных дел Андрей Сабига сразу после обстрела заявил, что Украина ожидает реакции ЮНЕСКО.

Рассказы очевидцев атаки

Жители и гости города рассказали о пережитом.

«Тревога была и спустилась. Ну все бегут в церковь. И я решила в церковь и ну минут 10 подождала и было попадание. Очень жаль. Жаль людей. Жаль людей, которые были там внутри животных. Жаль», – рассказала очевидца.

На первом этаже атакуемого здания расположены магазины и кафе. Они также подверглись значительным разрушениям.

Как рассказал владелец кафе, бариста позвонил и сообщил, что в здание влетел «Шахед». На летней площадке было четыре человека, один парень пострадал.

Последствия попадания на Сыхове

В сторону Львова двигались еще несколько «Шахедов». Люди уже успели укрыться в укрытии и подземных переходах. Новое попадание было зафиксировано в спальном районе на Сыхове. Это жилой девятиэтажный дом. И за короткий промежуток времени еще одно попадание повторное.

Примечательно, что на Сихове жилой девятиэтажный дом был атакован с двух сторон.

«Ну, в моей памяти я такого не видел, потому что целево атакованы сегодня жилые дома и целево атакованное сердце Львова. Это зона ЮНЕСКО. Москалота. Ничего святого нет», — говорит мэр Львова Андрей Садовый.

В результате взрывов вражеских шахедов в этом районе пострадали 19 домов. Люди делятся пережитым.

Одна комната полностью в стекле. Машина в самом худшем состоянии. Там, по-моему, даже какие-нибудь обломки шахеда. Внутри она загорелась, но здесь были службы. Выводили много людей, которые были все тело в осколках», — рассказала женщина.

Первыми на помощь пострадавшим бросились военные медики, оказавшиеся рядом с местом попадания.

В каком состоянии пострадали

Всего в больницы Львова госпитализировали более 30 пострадавших с разными травмами. Одна пациентка с ранением поперекового крестцового отдела, еще один пациент - с ранением левого бедра (проникающее). Также поступила поциентка с острой реакцией на стресс.

Пострадала инфраструктура

В результате атаки РФ поврежден коммунальный транспорт, курсировавший неподалеку от мест попаданий. В мэрии уже сообщили, что жильцам, чьи квартиры повреждены, предлагают размещение в гостиницах, а также компенсацию аренды жилья.

Удар РФ «Шахедами» по Львову — что известно

Во Львове днем 24 марта раздались взрывы. Произошли попадания русских дронов в нескольких районах города. В частности, удар пришелся на центральную часть Львова, есть разрушение в жилом доме. По предварительной информации, задел объект наследия ЮНЕСКО. Также поврежден жилой дом на Сыхове. В результате атаки пострадали люди — сначала сообщалось о примерно 13 раненых.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших из-за атаки на Львов стремительно выросло. Теперь цифра составляет 22 человека. Люди находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести.