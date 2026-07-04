Кровавая атака на Суммы: РФ убила мать и 5-летнюю дочь, старший ребенок ранен — детали

Атака на Сумы 4 июля

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В ночь на 4 июля российские войска продолжили стирать с лица земли Сумщину. Больше всего пострадал сам областной центр.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

В общей сложности 4 человека погибли, среди них — ребенок. Еще 45 человек, в том числе 9 детей, ранены из-за вражеских атак на Сумщине.

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Сумы

Больше всего пострадали Сумы. В результате серии ударов беспилотниками и авиабомбами погибли четыре человека, среди них — один ребенок.

«Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата — ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама — 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины тоже в больнице. Ее травмы — средней тяжести», — рассказал глава ОВА Олег Григоров.

Также россияне унесли жизни 61-летнего мужчины.

Ранения разной степени тяжести получили 38 мирных жителей, в том числе семеро детей.

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«В больнице медикам удалось реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце. Сейчас он находится в критически тяжелом состоянии. Также в крайне тяжелом состоянии — молодая женщина», — добавил глава ОВА.

Повреждены многоквартирные и частные дома, объекты газотранспортной системы, лечебное учреждение, школы, магазины и 12 автомобилей. Полностью уничтожены две автозаправочные станции.

Другие населенные пункты области

Под вражеским огнем находились населенные пункты Сумского, Роменского, Ахтырского и Шосткинского районов. Враг массированно применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, артиллерию и минометы.

В Ахтырке в результате попадания вражеского беспилотника ранения получили два человека — 48-летняя женщина и 37-летний мужчина.

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В Недригайловской громаде в результате атаки пяти ударных беспилотников полностью уничтожена инфраструктура АЗС. Травмирована 33-летняя женщина. Еще одна, 50-летняя женщина, обратилась за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.

Напомним, этой ночью российская армия ударила по Сумам, в эпицентре удара оказалась многоэтажка. Среди погибших 34-летняя мама с 5-летним ребёнком.

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