Кровавая атака на Запорожье: количество жертв увеличилось

Враг цинично попал по гражданскому объекту прямо в центре города.

Уже 19 часов продолжается спасательная операция после вражеского удара по центру Запорожья. В результате атаки погибли 7 человек.

Об этом сообщил глава запорожской ОВА Иван Федоров.

Добавляется, что 22 человека получили ранения. Под завалами есть еще люди.

"По предварительным данным повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействовано более 160 человек и полсотни единиц техники", — подытожили в ОВА.

Напомним, россияне 10 декабря атаковали Запорожье. Есть раненые, погибшие и разрушения.

Читайте также: