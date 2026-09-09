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- Украина
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Кровавая атака РФ на КПП с погибшими: пограничники сделали срочное заявление
Удар РФ по КПП «Староказачье» в Одесской области унес жизни двух гражданских людей.
Пункт пропуска «Староказачье» в Одесской области, на границе с Молдовой, после смертельной атаки возобновил работу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сообщение о возобновлении пропускных операций в пункте пропуска «Староказачье» после вражеской атаки появилось в 15:00.
Напомним, в полночь 9 сентября Россия атаковала международный пункт пропуска «Староказачье» в Одесской области, в результате чего погибли и получили ранения гражданские люди.
По информации пограничников, погибли двое мирных граждан, еще трое ранены. Раненых среди пограничников или таможенников нет.
Спикер ГПСУ Демченко уточнил, что россияне нанесли удары как непосредственно по территории пункта пропуска, так и по прилегающей территории. В результате атаки были уничтожены и повреждены транспортные средства, в том числе автобусы, легковые автомобили и грузовики.
Он добавил, что это уже пятый пункт пропуска в Одесской области, который Россия атаковала в последнее время. Четыре из них расположены на границе с Молдовой, еще один — на границе с Румынией.