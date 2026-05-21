Кровавая драка в Одессе: одессит оказался в коме после нападения незнакомца
Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
В Одессе обычный вечер окончился трагедией для 44-летнего местного жителя. Нетрезвый мужчина избил прохожего, отправив его в состояние комы.
Об этом пишет полиция Одесской области.
Событие произошло на вечере на одной из улиц в Киевском районе Одессы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 33-летний мужчина спровоцировал словесную сказку с совершенно незнакомым ему прохожим. Однако банальная ссора быстро переросла в насилие.
Мужчина начал избивать 44-летнего одессита руками и ногами по голове. В результате полученных тяжелых ударов пострадавший потерял сознание и упал на землю. Нападающий, вместо того чтобы помочь или вызвать медиков, просто покинул место преступления.
Испуганные очевидцы происшествия вызвали на место карету скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего одессита в медицинское учреждение в состоянии комы. Медики диагностировали у него тяжелые травмы головы, среди которых перелом височной кости. О госпитализации пациента с уголовными травмами врачи сообщили правоохранительным органам.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители быстро установили личность нападающего и задержали его недалеко от места совершения преступления. При задержании свой агрессивный поступок мужчина объяснил исключительно действием алкоголя. Следователи изъяли вещи, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.
«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы», — сообщила следователь Одесского районного управления полиции №1 Александр Блидун.
В настоящее время мужчина официально уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.
