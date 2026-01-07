Кровавая драма на Днепропетровщине: юноша до смерти забил отчима руками и топором (фото)

Подозреваемый в убийстве отчима 21-летний юноша / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

В Никопольском районе Днепропетровской области обычная ссора между отчимом и пасынком закончилась трагедией. 21-летний юноша сначала бил мужчину руками, а потом схватился за топор и убил потерпевшего.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

В одном из сел Червоногригорьевской территориальной громады 2 января около 22:00 в частном доме между 21-летним юношей и его отчимом вспыхнула словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку и завершилась смертью старшего мужчины.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Никопольского райуправления полиции. Правоохранители установили причастное к преступлению лицо. Им оказался 21-летний сын владелицы дома, где произошло событие.

После совершения правонарушения фигурант покинул место происшествия и скрывался. Уже через несколько часов оперативники криминальной полиции установили его местонахождение.

По данным следствия, во время конфликта мужчина нанес потерпевшему несколько ударов руками по голове и туловищу, а когда тот упал, использовал топор.

Орудие преступления изъяли и направили на экспертизу. Злоумышленника задержали и 3 января следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Топор, которым был убит мужчина в Никопольском районе / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Напомним, на Полтавщине полиция задержала 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственного отца. Во время бытового конфликта 1 января фигурант нанес смертельные травмы 69-летнему мужчине. В этом же доме правоохранители обнаружили тело сожительницы погибшего без признаков насилия — по предварительным данным, женщина умерла от переохлаждения.