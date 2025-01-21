Кровавая драма в Днепре: мужчина из-за ревности застрелил своего соперника

Фигурант пытался скрыться после совершенного, но правоохранители задержали его.

19 января около 23:20 в Самарском районе города Днепра прогремели выстрелы. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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По информации правоохранителей, в дом потерпевшей приехал ее знакомый, однако в гостях у женщины был другой мужчина. Разозлившись, 46-летний подозреваемый выстрелил более 10 раз из охотничьего нарезного карабина в мужчину, еще несколько раз попал в ногу женщине.

"От полученных ранений 21-летний гость скончался на месте происшествия. Раненую женщину подозреваемый посадил в свой автомобиль и увез в больницу, после чего уехал", – говорится в сообщении.

При задержании фигуранта полиция изъяла из автомобиля гранаты, дымовые шашки, ножи и охотничий нарезной карабин.

В настоящее время ведется следствие.

Удалено оружие

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали супругов, причастных к теракту в Днепре 14 декабря 2024 года.

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