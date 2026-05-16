Кровавая драма в Хмельницкой области: что известно о состоянии раненого во время нападения полицейского

Ликвидация злоумышленника стрелявшего в полицейских / © Национальная полиция Украины

Реклама

Полицейский, который получил тяжелое ранение во время вооруженного нападения на правоохранителей в Хмельницкой области, находится в реанимации. Врачи провели пятичасовую операцию, удалили шар и стабилизировали состояние.

Об этом врач-нейрохирург Хмельницкой областной больницы Вадим Чернецкий сообщил.

Как сообщили врачи, правоохранитель получил тяжелое ранение головы. После госпитализации его прооперировали в нейрохирургическом отделении областной больницы.

Реклама

По словам медиков, операция длилась около пяти часов. Врачам удалось удалить пулю и спасти глаз полицейского.

Старший инспектор сектора коммуникации ГУ Нацполиции Киевщины Олег Поворознюк рассказал, что по состоянию на 16 мая 09:00 утра состояние раненого полицейского стабилизировалось, он пришел в себя и находится под постоянным наблюдением врачей.

Дата публикации 19:09, 15.05.26 Количество просмотров 365 Расстрел патрульных в Хмельницкой области: появились подробности убийства капитана полиции

Напомним, 15 мая в Хмельницкой области застрелили полицейского. Нападение произошло во время проверки документов в селе Терловка Летичевской общины. У водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда, проверяли документы. Именно во время проверки было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. В результате происшествия один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

Дата публикации 08:38, 16.05.26 Количество просмотров 28 Нападавший, который убил полицейского в Терловке, ликвидирован!

В тот же день спецназовцы ликвидировали вооруженного преступника в лесополосе в Хмельницкой области после того, как он бросил гранату в лесников и открыл огонь по бронеавтомобилю полиции.

Реклама

Новости партнеров