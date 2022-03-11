Кровавая ложь России о военной инфраструктуре: как оккупанты бомблят школы, дома, больницы (фото)

Россия цинично обстреливает гражданские здания, выдавая их за объекты военной инфраструктуры Украины.

Российские оккупанти совершают на территории Украины военные преступления, цинично обстреливая мирное население. Захватчики сбрасывают ракеты и бомбы на детские больницы и роддомы, обстреливают жилые массивы, школы, садики, спорткомплексы, атомные и ядерные объекты, а также административные здания местного и областного руководства.

Все эти жестоко обстрелянные здания власти России выдают за объекты военной инфраструктуры в Украине, беззастенчиво обманывая своих граждан. Между тем, в Украине гибнут мирные люди, в том числе и дети.

Соответствующие фото российских бомбардировок обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Россия обстреливает жилые массивы, фото/Генеральный штаб ВСУ

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что россияне, не в силах преодолеть Вооруженные силы Украины на поле боя, начали реализовывать свою сирийско-чеченскую тактику, заключающуюся в терроре гражданского населения.

По последним данным, с начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок , еще более 100 – получили ранения. Всего с начала войны в Украине были убиты или ранены по меньшей мере 1424 гражданских, число жертв может быть значительно больше, говорят в ООН.

От начала вторжения Россия нанесла Украине ущерб на 119 млрд долларов. Эта цифра относится только к разрушенным объектам инфраструктуры и растет с каждым днем войны.