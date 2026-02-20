Кровавая ночь на Буковине: полиция задержала экс-военного, который бросил гранату в копов (фото)

В Черновицкой области полиция задержала экс-военного, который бросил гранату в правоохранителей / © Национальная полиция Украины

Полиция Черновицкой области задержала бывшего военного, который бросил гранату в патрульный экипаж в Сторожинце. Во время задержания фигурант сопротивлялся, держа в руках очередное взрывное устройство. В области действовал специальный план перехвата.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Подрыв гранаты в Сторожинце

Поздно вечером 19 февраля в Сторожинце во время отработки вызова неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного авто полиции, рядом с которым находились двое правоохранителей. После этого злоумышленник скрылся.

Из-за взрыва взрыва оба полицейских получили ранения. Сейчас 23-летний сотрудник сектора реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии — медики борются за его жизнь. В то же время 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие травмы и его жизни ничего не угрожает.

Спецоперация на Буковине

На Буковине немедленно ввели специальную полицейскую операцию. К поискам и задержанию нападавшего привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.

Личность злоумышленника быстро установили и той же ночью задержали. В его авто также обнаружили другие опасные предметы.

«Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. Во время задержания он оказал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках и имел при себе еще несколько боеприпасов. Посягательство на жизнь полицейских — это особо тяжкое преступление. Реакция будет жесткой и принципиальной. Ни один человек не избежит ответственности», — подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

Что известно о нападающем?

Нападающим оказался 48-летний житель Сторожинца — бывший военнослужащий. Мужчину задержали и в его доме провели неотложный обыск. Полицейские изъяли дополнительное оружие и боеприпасы, которые направили на экспертные исследования.

Досудебное расследование проводится по двум статьям:

о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, вечером 19 февраля полиция Буковины информировала, что в Сторожинце неизвестный бросил гранату в служебное авто правоохранителей. Двое полицейских были ранены. Началась специальная операция по розыску причастных.

К слову, в тот же день в селе Мамалыга на Буковине произошла драка со стрельбой во время задержания 39-летнего мужчины, который находился в розыске за нарушение порядка несения военной службы. Местные жители заблокировали авто правоохранителей и оказали сопротивление, из-за чего спецназовец совершил предупредительные выстрелы в воздух. Пострадавших нет, полиция проводит служебную проверку и дает правовую оценку действиям гражданских.