Кровавая ночь на Харьковщине: враг накрыл с РСЗО рынок, много повреждений, есть раненые (фото)

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Реклама

Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли удар по Изюму на Харьковщине. Под огнем оказался район Центрального рынка, где возник пожар и пострадали люди.

Об этом сообщила Изюмская ГВА.

Реклама

Атака на Изюм произошла около 00:40, предварительно с применением реактивной системы залпового огня.

Реклама

Попадание зафиксировали в районе Центрального рынка. Из-за обстрела вспыхнул пожар в помещениях коммерческого назначения.

Предварительно повреждено более 20 торговых объектов. Также в нескольких многоквартирных домах частично выбило окна.

Сейчас известно о двух пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь.

Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Реклама

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Напомним, этой же ночью российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По словам городского головы Игоря Терехова, есть двое пострадавших. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, последствия уточняются.

Новости партнеров

Новости партнеров