- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 645
- Время на прочтение
- 1 мин
Кровавая ночь на Харьковщине: враг накрыл с РСЗО рынок, много повреждений, есть раненые (фото)
Ночной обстрел привел к разрушению более двадцати торговых павильонов.
Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли удар по Изюму на Харьковщине. Под огнем оказался район Центрального рынка, где возник пожар и пострадали люди.
Об этом сообщила Изюмская ГВА.
Атака на Изюм произошла около 00:40, предварительно с применением реактивной системы залпового огня.
Попадание зафиксировали в районе Центрального рынка. Из-за обстрела вспыхнул пожар в помещениях коммерческого назначения.
Предварительно повреждено более 20 торговых объектов. Также в нескольких многоквартирных домах частично выбило окна.
Сейчас известно о двух пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь.
Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.
Напомним, этой же ночью российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По словам городского головы Игоря Терехова, есть двое пострадавших. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, последствия уточняются.