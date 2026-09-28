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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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645
Время на прочтение
1 мин

Кровавая ночь на Харьковщине: враг накрыл с РСЗО рынок, много повреждений, есть раненые (фото)

Ночной обстрел привел к разрушению более двадцати торговых павильонов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли удар по Изюму на Харьковщине. Под огнем оказался район Центрального рынка, где возник пожар и пострадали люди.

Об этом сообщила Изюмская ГВА.

Атака на Изюм произошла около 00:40, предварительно с применением реактивной системы залпового огня.

Попадание зафиксировали в районе Центрального рынка. Из-за обстрела вспыхнул пожар в помещениях коммерческого назначения.

Предварительно повреждено более 20 торговых объектов. Также в нескольких многоквартирных домах частично выбило окна.

Сейчас известно о двух пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь.

Информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Пожар на рынке в Изюме в результате российской атаки

Напомним, этой же ночью российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По словам городского головы Игоря Терехова, есть двое пострадавших. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, последствия уточняются.

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