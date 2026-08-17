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Кровавая ночь: российские дроны убили супругов и разбили дома в областном центре Украины (фото)
В результате российской атаки уничтожены и повреждены жилые дома и другие объекты.
Ночная атака России по Сумам 17 августа оставила после себя разрушенные дома и человеческие жертвы. Российские войска прицельно направили дроны на четыре локации в громаде.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
После 23:00 российские оккупанты начали активно атаковать Сумскую громаду ударными беспилотниками. В результате атаки в Сумах зафиксировали попадания вражеских дронов по меньшей мере на четырех локациях.
К сожалению, в собственном доме погибли два человека — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Григоров выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
В результате атаки уничтожены и повреждены жилые дома, нежилые и складские помещения, гаражи и транспорт.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий российской атаки. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, поздно вечером 16 августа российские захватчики совершили массированную атаку ударными дронами по Сумам. Были зафиксированы попадания в жилищном секторе и по гражданской инфраструктуре, на местах ударов возникли масштабные пожары.