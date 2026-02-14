Кровавая проверка в Одессе: мужчина с ножом ранил военного ТЦК

Мобилизация. Коллаж иллюстративный / © ТСН.ua

В Одессе мужчина напал на военных ТЦК и ранил одного из военных ножом.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел сегодня, 14 февраля 2026, в Приморском районе города Одесса.

Группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

«Однако, еще до начала процедуры проверки, лицо совершило вооруженное нападение, применив нож. В результате вооруженного нападения один из военнослужащих получил ранения», — рассказали в ТЦК.

Пока коллеги оказывали первую неотложную медицинскую помощь раненому, нападавший скрылся. Пострадавший военнослужащий ТЦК был госпитализирован. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное.

Напомним, что на прошлой неделе в Одессе произошел похожий инцидент: 5 февраля там мужчина «отбивался» от ТЦК с помощью газового баллончика и ранил одного из военных ножом.