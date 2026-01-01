Кровавая ссора накануне Нового года: сына подозревают в убийстве матери молотком

На Черниговщине мужчина подозревается в убийстве матери молотком: детали трагедии от полиции / © Национальная полиция Украины

В Прилуччине полицейские задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери во время ссоры в канун Нового года. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Полиция Черниговской области .

Как сообщили в полиции, трагедия произошла 31 декабря в частном доме на территории Талалаевской общины. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили тело 75-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

Как установили оперативники криминальной полиции, во время конфликта сын погибшей нанес ей многочисленные удары молотком по голове.

«Во время ссоры злоумышленник неоднократно ударил мать молотком по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. После совершенного мужчина пытался нанести телесные повреждения и себе, медики оказали ему необходимую помощь», — сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Орудие преступления — молоток — изъято как вещественное доказательство.

Следователи процессуального руководства Прилукской окружной прокуратуры уже сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

