Кровавое 1 января на Полтавщине: в доме нашли убитого мужчину и тело его жены

Смертельный конфликт родственников в селе на Полтавщине

Реклама

Полиция прокомментировала резонансное убийство в Миргородском районе Полтавской области, по словам местных жителей, сын убил отца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

Инцидент произошел в селе Большие Будища Миргородского района Полтавщины. По словам правоохранителей, сегодня, 1 января, местные сообщили об обнаружении мужчины без признаков жизни.

Реклама

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, судебно-медицинский эксперт и криминалисты полиции. Во время осмотра происшествия на теле умершего мужчины правоохранители обнаружили явные признаки насильственной смерти. Начато досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в одном из частных домов возник бытовой конфликт между родственниками. Во время ссоры мужчина 1981 года рождения нанес смертельные телесные повреждения родственнику 1955 года рождения. Был ли это отец и сын, полиция не уточняет.

Также в этом доме обнаружена без признаков жизни сожительница погибшего. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено. Вероятно, женщина умерла в результате переохлаждения. Для установления причины смерти ее тело также направлено на экспертизу.

Подозреваемый задержан. По данному факту начато досудебное расследование по статье 115 (преднамеренное убийство). За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Реклама

Ранее местные жители рассказывали, что в Больших Будищах сын убил отца, а также при невыясненных обстоятельствах погибла его сожительница. Сын ранее якобы отбывал наказание в тюрьме за убийство.