Кровавое ДТП в Харькове: адвокат 16-летнего водителя ранее защищала "мажора", который помочился перед отделом полиции

Кровавое ДТП в Харькове: адвокат 16-летнего водителя ранее защищала "мажора", который помочился перед отделом полиции

По данным СМИ, адвокат подозреваемого защищала еще одного скандального "мажора".

16-летнего водителя, совершившего в Харькове жуткое ДТП, защищает адвокат, что ранее представлявшая интересы другого "мажора", который публично помочился перед отделом полиции.

Об этом сообщает издание newsroom.kh.ua.

По данным СМИ, адвокат несовершеннолетнего водителя Инна Д. в 2015 году защищала интересы другого "мажора" Алексея Б., который вместе с другом помочился перед Шевченковским отделом полиции. Когда же прибыли правоохранители, подросток показал им ягодицы и устроил дебош. После этого молодой человек, будучи в наручниках, еще и напал на журналиста и хвастался "связями".

Тогда суд оштрафовал молодого человека на 12750 грн. Но это его не остановило. Он в 2015 году размахивал пистолетом в одном из кафе Харькова.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП . Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Также суд в Харькове избрал меру пресечения водителю. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.

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