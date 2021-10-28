Кровавое ДТП в Харькове: адвокат 16-летнего водителя ранее защищала "мажора", который помочился перед отделом полиции

По данным СМИ, адвокат подозреваемого защищала еще одного скандального "мажора".
16-летнего водителя, совершившего в Харькове жуткое ДТП, защищает адвокат, что ранее представлявшая интересы другого "мажора", который публично помочился перед отделом полиции.
Об этом сообщает издание newsroom.kh.ua.
По данным СМИ, адвокат несовершеннолетнего водителя Инна Д. в 2015 году защищала интересы другого "мажора" Алексея Б., который вместе с другом помочился перед Шевченковским отделом полиции. Когда же прибыли правоохранители, подросток показал им ягодицы и устроил дебош. После этого молодой человек, будучи в наручниках, еще и напал на журналиста и хвастался "связями".
Тогда суд оштрафовал молодого человека на 12750 грн. Но это его не остановило. Он в 2015 году размахивал пистолетом в одном из кафе Харькова.
Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП . Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Также суд в Харькове избрал меру пресечения водителю. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.
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