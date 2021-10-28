Кровавое ДТП в Харькове: "мажор" не выплатил компенсации пострадавшим, в которых стрелял два года назад — СМИ

Кровавое ДТП в Харькове: "мажор" не выплатил компенсации пострадавшим, в которых стрелял два года назад — СМИ

Суд назначил небольшую моральную компенсацию, однако и ее семья подростка не уплатила потерпевшим в стрельбе.

16-летний "мажор", совершивший в Харькове кровавое ДТП, до сих пор не выплатил пострадавшим материальную и моральную компенсацию за стрельбу, которую устроил в 2019 году.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, в 2021 году суд признал подростка виновным в стрельбе в супермаркете Харькова, назначил ему условное наказание и обязал уплатить потерпевшим 23 тыс. грн материальной и моральной компенсации. Однако семья парня до сих пор не заплатила пострадавшим.

По данным источника издания, родственники подозреваемого предлагали потерпевшим встретиться, чтобы "не портить судьбу" подростку. Однако люди отказались.

В приговоре суда от 5 июля 2021 говорилось, что потерпевшая женщина требовала от нападающего взыскания материального ущерба, который состоит из расходов на медикаменты в размере 7965 грн и расходов на приобретение титановой пластины и проведения операции в сумме 18 тыс. грн, а также морального ущерба на сумму 250 тыс. грн. Однако суд удовлетворил иск лишь отчасти. Признал материальный ущерб, поскольку он подтвержден чеками – 7965 грн. А вот расходы на пластину и проведение операции "не нашли свое подтверждение в судебном заседании". Кроме того, суд назначил незначительную моральную компенсацию – 15 тыс. грн.

Напомним, подросток, совершивший в Харькове жуткое ДТП, по данным социальных сетей, в 2019 году устроил стрельбу в одном из харьковских супермаркетов. Он тогда ранил 19-летнего парня и его 39-летнюю мать.

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