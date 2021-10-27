Кровавое ДТП в Харькове: в Интернет выложили видео первых минут после аварии

На видео - якобы несовершеннолетний виновник ДТП.
В Сети появились подробное видео после смертельного ДТП в Харькове.
Об этом пишет Telegram-канал "Харьков 1654".
"Одна из пассажиров в Infiniti была девушка. На видео она в сознании, лежит на земле и просит свой телефон. К ней подходит якобы 16-летний виновник ДТП (в белой футболке) и пытается найти ее телефон", - говорится в сообщении.
Также на видео видно многочисленные обломки машины.
Напомним, столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень, находившийся за рулем "японца" и двое пассажиров легковушки попали в больницу.
На месте происшествия работали руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств автопроисшествия. Решается вопрос квалификации ДТП по Уголовному кодексу Украины.
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