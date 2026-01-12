Резня в киевской школе: ученик с ножом напал на учительницу — все, что известно об инциденте

В киевской школе ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника / © Национальная полиция Украины

В киевской школе 14-летний ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.

Правоохранители выяснили, что девятиклассник заранее готовился к преступлению, а к самому инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. ТСН.ua собрал все подробности трагедии.

Нападение школьника с ножом в киевской школе: что известно

Утром, 12 января, в одной из школ Оболонского района Киева произошел кровавый инцидент. 14-летний ученик 9 класса напал на учительницу и одноклассника.

По предварительным данным прокуратуры, парень заранее подготовился к преступлению. Находясь в уборной, он надел маску и каску, после чего ворвался в кабинет с ножом.

Нападавший нанес ранения 39-летней классной руководительнице (учительнице истории) и 14-летнему однокласснику:

у подростка диагностировали множественные резаные раны спины и предплечья;

у учительницы — колото-резаные ранения рук и живота.

После нападения школьник выбежал из класса в уборную, где нанес ножевые ранения самому себе в область руки и живота.

В каком состоянии пострадавшие

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, сейчас все трое — учительница, ученик и нападающий — находятся под наблюдением врачей.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что учительница находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители уже начали расследование. Сразу после оказания необходимой медицинской помощи, девятиклассник будет задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Сети показали фото ученика, который совершил нападение в школе Киева

В Сети появилось фото 14-летнего ученика, который утром 12 января устроил нападение с ножом в одной из школ Оболонского района.

Фотографию обнародовало издание «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники.

На снимке видно подростка, который, по версии следствия, тщательно готовился к преступлению: для нападения он использовал маску и каску, пытаясь скрыть лицо и защитить себя.

Ученик киевской школы, который с ножом напал на учительницу и одноклассника

Что говорят родители школьников

Пока правоохранители выясняют детали нападения ученика на педагога, родители школьников комментируют действия работников заведения. По словам матери одного из учеников, Оксаны, персонал сработал профессионально и по протоколу.

«Такая ситуация случилась. Она с любым может случиться, но понравилось то, что мгновенно отреагировали учителя. Детей позакрывали в классах. Учителя были с детьми», — рассказала женщина.

Оксана также отметила, что педагог, которая стала жертвой нападения, имела безупречную репутацию в школьном сообществе. По словам женщины, ранее о пострадавшей учительнице она слышала только положительные отзывы от родителей и учеников.

След российских спецслужб РФ

Полиция Киева начала уголовное производство по факту покушения на убийство двух и более лиц.

Сейчас следователи устанавливают мотивы 14-летнего нападающего. При осмотре его телефона правоохранители уже обнаружили подозрительные контакты, которые могут пролить свет на причины агрессии.

В Киевской городской прокуратуре предполагают, что нападавший мог переписываться с представителями российских спецслужб.

«При осмотре его телефона обнаружена переписка с неизвестными лицами — вероятно, представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах опровергли информацию о том, что нападавший является сыном полицейского.

Образовательный омбудсмен Украины отреагировала на инцидент в киевской школе

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подчеркнула необходимость срочной психологической помощи свидетелям и пострадавшим в киевской школе, призвав родителей и учителей обращаться в государственные или общественные службы поддержки.

«Есть недопустимые инциденты в учебных заведениях…Важно тщательно выяснить все обстоятельства происшествия: полиция сейчас работает над этим. В то же время важно обеспечить психологическую помощь тем участникам образовательного процесса, которые пострадали в результате этой ситуации и были ее свидетелями — ученикам, педагогам и родителям», — говорится в сообщении.

Она подчеркнула важность контроля за соцсетями детей и их контактами с подозрительными лицами, которые могут склонять к насилию.

Омбудсмен рассказала, что для предотвращения подобных трагедий сейчас разрабатываются новые правила доступа в учебные заведения, которые будут включать видеонаблюдение, использование металлодетекторов и строгий запрет на пронос опасных предметов.

Отдельное внимание Лещик уделила усилению школьной психологической службы, специалисты которой должны получить больше ресурсов для профилактики конфликтов и выявления агрессивного поведения на ранних стадиях.

Напомним, накануне в Соломенском районе Киева ссора между школьниками переросла в физическое насилие, которое вовремя остановил преподаватель. В конфликте были задействованы ученица девятого класса и двое школьников седьмого класса.

