- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2380
- Время на прочтение
- 4 мин
Резня в киевской школе: ученик с ножом напал на учительницу — все, что известно об инциденте
Полиция Киева расследует покушение на убийство после кровавого инцидента в одной из школ района. Правоохранители предполагают, что 14-летний нападавший мог действовать под влиянием российских спецслужб.
В киевской школе 14-летний ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.
Правоохранители выяснили, что девятиклассник заранее готовился к преступлению, а к самому инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. ТСН.ua собрал все подробности трагедии.
Нападение школьника с ножом в киевской школе: что известно
Утром, 12 января, в одной из школ Оболонского района Киева произошел кровавый инцидент. 14-летний ученик 9 класса напал на учительницу и одноклассника.
По предварительным данным прокуратуры, парень заранее подготовился к преступлению. Находясь в уборной, он надел маску и каску, после чего ворвался в кабинет с ножом.
Нападавший нанес ранения 39-летней классной руководительнице (учительнице истории) и 14-летнему однокласснику:
у подростка диагностировали множественные резаные раны спины и предплечья;
у учительницы — колото-резаные ранения рук и живота.
После нападения школьник выбежал из класса в уборную, где нанес ножевые ранения самому себе в область руки и живота.
В каком состоянии пострадавшие
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, сейчас все трое — учительница, ученик и нападающий — находятся под наблюдением врачей.
В Киевской городской прокуратуре уточнили, что учительница находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители уже начали расследование. Сразу после оказания необходимой медицинской помощи, девятиклассник будет задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В Сети показали фото ученика, который совершил нападение в школе Киева
В Сети появилось фото 14-летнего ученика, который утром 12 января устроил нападение с ножом в одной из школ Оболонского района.
Фотографию обнародовало издание «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники.
На снимке видно подростка, который, по версии следствия, тщательно готовился к преступлению: для нападения он использовал маску и каску, пытаясь скрыть лицо и защитить себя.
Что говорят родители школьников
Пока правоохранители выясняют детали нападения ученика на педагога, родители школьников комментируют действия работников заведения. По словам матери одного из учеников, Оксаны, персонал сработал профессионально и по протоколу.
«Такая ситуация случилась. Она с любым может случиться, но понравилось то, что мгновенно отреагировали учителя. Детей позакрывали в классах. Учителя были с детьми», — рассказала женщина.
Оксана также отметила, что педагог, которая стала жертвой нападения, имела безупречную репутацию в школьном сообществе. По словам женщины, ранее о пострадавшей учительнице она слышала только положительные отзывы от родителей и учеников.
След российских спецслужб РФ
Полиция Киева начала уголовное производство по факту покушения на убийство двух и более лиц.
Сейчас следователи устанавливают мотивы 14-летнего нападающего. При осмотре его телефона правоохранители уже обнаружили подозрительные контакты, которые могут пролить свет на причины агрессии.
В Киевской городской прокуратуре предполагают, что нападавший мог переписываться с представителями российских спецслужб.
«При осмотре его телефона обнаружена переписка с неизвестными лицами — вероятно, представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются», — отметили в ведомстве.
Источники ТСН.ua в правоохранительных органах опровергли информацию о том, что нападавший является сыном полицейского.
Образовательный омбудсмен Украины отреагировала на инцидент в киевской школе
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подчеркнула необходимость срочной психологической помощи свидетелям и пострадавшим в киевской школе, призвав родителей и учителей обращаться в государственные или общественные службы поддержки.
«Есть недопустимые инциденты в учебных заведениях…Важно тщательно выяснить все обстоятельства происшествия: полиция сейчас работает над этим. В то же время важно обеспечить психологическую помощь тем участникам образовательного процесса, которые пострадали в результате этой ситуации и были ее свидетелями — ученикам, педагогам и родителям», — говорится в сообщении.
Она подчеркнула важность контроля за соцсетями детей и их контактами с подозрительными лицами, которые могут склонять к насилию.
Омбудсмен рассказала, что для предотвращения подобных трагедий сейчас разрабатываются новые правила доступа в учебные заведения, которые будут включать видеонаблюдение, использование металлодетекторов и строгий запрет на пронос опасных предметов.
Отдельное внимание Лещик уделила усилению школьной психологической службы, специалисты которой должны получить больше ресурсов для профилактики конфликтов и выявления агрессивного поведения на ранних стадиях.
Напомним, накануне в Соломенском районе Киева ссора между школьниками переросла в физическое насилие, которое вовремя остановил преподаватель. В конфликте были задействованы ученица девятого класса и двое школьников седьмого класса.
Читайте также:
Недетские шутки и пинки: в Винницкой области учитель получил приговор за недостойное поведение с ученицами
Скандал с подпольной школой: в УПЦ МП прокомментировали расследование в Голосеевском монастыре