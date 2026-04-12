- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 864
- Время на прочтение
- 3 мин
Кровавое пасхальное "перемирие": РФ расстреляла пленных, атаковала скорую и запустила дроны
Россия и Украина оказались на пороге короткой тишины — на период Пасхи. В этом году пасхальное перемирие не сработало, как и в прошлом.
Пасхальное перемирие, на которое согласились и Украина, и Россия, не работает. Оккупанты срывают режим тишины на фронте, а также запускают дроны. Об этом отчитываются Генштаб и местные ОВА.
Итак, от перемирия осталось только слово — этого стоило ожидать.
ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на 12 апреля.
Что говорят в Генштабе
После 16:00 11 апреля по состоянию на конец суток было зафиксировано 1723 случая нарушений режима прекращения огня.
В частности, войска РФ совершили 25 штурмовых действий, 365 обстрелов, 566 ударов БпЛА-камикадзе, такими как “Ланцет” и “Молния”, и 767 ударов FPV-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами и «Шахедами» не было, добавили в Генштабе.
По состоянию на 7 утра 12 апреля украинские военные зафиксировали 2299 случаев нарушения перемирия. Россияне совершили 28 штурмовых действий, 479 обстрелов, 747 раз нанесли удары дронами-камикадзе («Ланцет» и «Молния») и 1045 ударов FPV-дронами. Не были зафиксированы вражеские удары ракетами, управляемыми авиабомбами и «Шахедами».
«После 16:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в районе Гришиного враг нанес удары FPV-дронами и артиллерией по украинским позициям. Также зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону селения малыми пехотными группами. Не считая этого, противник проявлял активность в районе Мирнограда. Украинские защитники уничтожили пехоту и технику врага, которые были вовлечены в активные действия», — добавили в свою очередь в 7 корпусе ДШВ.
Сумщина
В пасхальную ночь россияне атаковали авто скорой помощи, в результате чего пострадали трое медиков. Российский беспилотник попал в медицинский транспорт в Глуховской громаде. Пострадавшим медикам оказали помощь, угрозы для их жизни нет.
Российские войска запустили беспилотник в направлении Сум, сообщили в Воздушных силах Украины.
Российские оккупаты расстреляли четырех украинских военнопленных в Харьковской области
Российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи поселка Ветеринарное в Харьковской области.
Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
«Россияне зашли на позиции через соседей. К сожалению, после пленения 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ были расстреляны», — пишут аналитики.
ВСУ и Офис генпрокурора подтвердили расстрел россиянами четырех украинских военнопленных в Харьковской области.
«Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных — после захвата, безоружных. И это во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Казни пленных — системная практика армии РФ, которая одобряется ее командованием», — отметили в Группировке объединенных сил.
Ранее проект DeepState сообщил, что вблизи Гуляйполя в Запорожье, несмотря на объявленное «прекращение огня», российские оккупанты FPV-дронами убили украинскую эвакуационную группу.
Отметим, в 9.30 в Запорожье звучала воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Харьковщина
Сегодня, на Пасху, в нарушение перемирия, россияне нанесли удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В результате взрыва БпЛА возник пожар в магазине продовольственных товаров. К сожалению, пострадали мужчина и женщина.
Работы по ликвидации последствий вражеской атаки проводились под постоянной угрозой повторных обстрелов.
Что говорят в ОП
Однодневное перемирие в Украине, объявленное на Пасху, вряд ли будет продолжено. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
Глава ОП напомнил, что такая ситуация уже была раньше — на Пасху объявляли однодневное перемирие, однако ее неоднократно нарушали. В то же время россияне пытались соблюдать режим прекращения огня.
«Я думаю, что ничего не изменится и так же будет и сегодня», — заявил Буданов.
Напомним, 11 апреля, около 15:30 — за полчаса до объявленного российским диктатором Владимиром Путиным пасхального перемирия — россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона, в результате чего был тяжело ранен его водитель. Он скончался в больнице.