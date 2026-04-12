Кровавое пасхальное "перемирие": РФ расстреляла пленных, атаковала скорую и запустила дроны

Пасха в Украине / © Associated Press

Пасхальное перемирие, на которое согласились и Украина, и Россия, не работает. Оккупанты срывают режим тишины на фронте, а также запускают дроны. Об этом отчитываются Генштаб и местные ОВА.

Итак, от перемирия осталось только слово — этого стоило ожидать.

ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на 12 апреля.

Что говорят в Генштабе

После 16:00 11 апреля по состоянию на конец суток было зафиксировано 1723 случая нарушений режима прекращения огня.

В частности, войска РФ совершили 25 штурмовых действий, 365 обстрелов, 566 ударов БпЛА-камикадзе, такими как “Ланцет” и “Молния”, и 767 ударов FPV-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами и «Шахедами» не было, добавили в Генштабе.

По состоянию на 7 утра 12 апреля украинские военные зафиксировали 2299 случаев нарушения перемирия. Россияне совершили 28 штурмовых действий, 479 обстрелов, 747 раз нанесли удары дронами-камикадзе («Ланцет» и «Молния») и 1045 ударов FPV-дронами. Не были зафиксированы вражеские удары ракетами, управляемыми авиабомбами и «Шахедами».

Пасха на фронте / © Associated Press

«После 16:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в районе Гришиного враг нанес удары FPV-дронами и артиллерией по украинским позициям. Также зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону селения малыми пехотными группами. Не считая этого, противник проявлял активность в районе Мирнограда. Украинские защитники уничтожили пехоту и технику врага, которые были вовлечены в активные действия», — добавили в свою очередь в 7 корпусе ДШВ.

Сумщина

В пасхальную ночь россияне атаковали авто скорой помощи, в результате чего пострадали трое медиков. Российский беспилотник попал в медицинский транспорт в Глуховской громаде. Пострадавшим медикам оказали помощь, угрозы для их жизни нет.

Российские войска запустили беспилотник в направлении Сум, сообщили в Воздушных силах Украины.

Под обстрел попали медики

Российские оккупаты расстреляли четырех украинских военнопленных в Харьковской области

Российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи поселка Ветеринарное в Харьковской области.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

«Россияне зашли на позиции через соседей. К сожалению, после пленения 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ были расстреляны», — пишут аналитики.

ВСУ и Офис генпрокурора подтвердили расстрел россиянами четырех украинских военнопленных в Харьковской области.

«Вблизи поселка Ветеринарное российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных — после захвата, безоружных. И это во время действия объявленного самой же Россией пасхального перемирия. Казни пленных — системная практика армии РФ, которая одобряется ее командованием», — отметили в Группировке объединенных сил.

Ранее проект DeepState сообщил, что вблизи Гуляйполя в Запорожье, несмотря на объявленное «прекращение огня», российские оккупанты FPV-дронами убили украинскую эвакуационную группу.

Отметим, в 9.30 в Запорожье звучала воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Харьковщина

Сегодня, на Пасху, в нарушение перемирия, россияне нанесли удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате взрыва БпЛА возник пожар в магазине продовольственных товаров. К сожалению, пострадали мужчина и женщина.

Работы по ликвидации последствий вражеской атаки проводились под постоянной угрозой повторных обстрелов.

Последствия удара

Что говорят в ОП

Однодневное перемирие в Украине, объявленное на Пасху, вряд ли будет продолжено. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Глава ОП напомнил, что такая ситуация уже была раньше — на Пасху объявляли однодневное перемирие, однако ее неоднократно нарушали. В то же время россияне пытались соблюдать режим прекращения огня.

«Я думаю, что ничего не изменится и так же будет и сегодня», — заявил Буданов.

Напомним, 11 апреля, около 15:30 — за полчаса до объявленного российским диктатором Владимиром Путиным пасхального перемирия — россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона, в результате чего был тяжело ранен его водитель. Он скончался в больнице.