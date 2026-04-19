Кровавое утро в Херсоне: есть погибший и пострадавший

На месте атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня, 19 апреля, в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«Травмы, несовместимые с жизнью, получил 56-летний херсонец», — отметил Прокудин.

По его словам, еще один пострадавший находится в больнице, где получает всю необходимую медпомощь.

По данным ОВА, в течение суток российские военные били по критической и социальной инфраструктуре области, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и восемь частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, частный мопед и автомобиль.

Из-за российской агрессии четыре человека в области получили ранения.

