Кровавые разборки в Днепре: женщина пыталась убить мужчину на глазах у двоих детей и квартиранта

Кровавые разборки в Днепре: женщина пыталась убить мужчину на глазах у двоих детей и квартиранта

Злоумышленницу задержала полиция.

В Днепре 22-летняя девушка с ножом напала на своего 38-летнего мужчину. Она нанесла ему ножевое ранение в живот.

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Об этом сообщает "Репортер".

В Днепре в одном из домов на проспекте Слобожанский 22-летняя девушка напала на своего мужа с ножом, нанеся ему колотую рану в живот. Это произошло на глазах у двоих детей супругов – мальчиков 2 и 4 лет и их квартиранта.

Когда наряд полиции прибыл, стражи порядка попросили девушку бросить нож, но она находилась в неадекватном состоянии и не реагировала на сказанное. В результате нож отобрали, а на девушку надели наручники.

38-летнего мужчину с ножевым ранением живота госпитализировали. Детей доставили на осмотр в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что поселке Ивано-Франковское Яворивского района, недалеко от Львова, 45-летняя женщина зарезала своего 39-летнего сожителя. Убийство произошло в одном из местных частных домов.

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