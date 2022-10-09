Кровавые удары по Запорожью: эксперт рассказал, чего добивается Россия, обстреливая город

После Херсона и Новой Каховки только в Запорожье оккупанты могут переправляться на правый берег Днепра.

Оккупанты обстреливают Запорожье, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления. Также своими ударами по городу россияне терроризируют мирных жителей, надеясь, что они будут просить украинских военных отойти от города.

Такое мнение в эфире "1+1" в рамках телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Запорожье это достаточно специфический пункт в наши обороне, и упустив возможность совершать активные операции на правом берегу Днепра, речь идет о Херсонском направлении, противник имеет только одну возможность каким-то образом повлиять на ситуацию и попытаться достичь результатов, переправив свои войска на правый берег и это, к сожалению, только Запорожье. Потому что после Херсона и Новой Каховки только там есть возможность переправляться на правый берег. Именно поэтому противник наносит такие варварские удары по населенному пункту, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления", — сказал он.

Эксперт отметил, что такие действия оккупантов имеют мало чего общего с военной целесообразностью, но "если говорить о террористической активности, то это именно то, что мы имеем".

"Есть такое мнение у противника, и мы с таким мнением встречались в Николаеве, — они почему-то надеются, что гражданское население будет просить военных отойти от города. То есть таким образом, по их мнению, они разрушают тылы противника", — отметил Сергей Грабский.

Обстрелы Запорожья

В течение последней недели враг продолжает наносить удары по Запорожью, разрушая дома, инфраструктуру и убивая местных жителей.

6 октября по Запорожью выпустили сразу семь ракет. Они попали в многоэтажки. В результате ракетного удара погибли 12 человек. В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел южного города.

7 октября, оккупационные войска атаковали двумя иранскими дронами-камикадзе, попавшими в объекты критической инфраструктуры города. Один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Есть информация об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

8 октября стало известно о росте количества жертв в результате произошедшего на днях ракетного обстрела Запорожья — под завалами нашли 19 тел.

В ночь на 9 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Разрушены и повреждены жилые дома, известно о 17 погибших.

Читайте также: