Кровавый баллистический удар РФ по Киеву: в Минобороны Украины сделали срочное заявление

Атака на Киев 19 июля / © Associated Press

Реклама

Киев подвергся мощной баллистической атаке в ночь на 19 июля. В Министерстве обороны Украины сообщили об успешной работе ПВО, однако противовоздушная оборона нуждается ежедневно в ракетах-перехватчиках.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

«Враг совершил одну из самых массированных баллистических атак на столицу. Россия выпустила более 40 ракет разных типов и 125 ударных дронов. Агрессор свирепствует и пытается нанести массовые разрушения и паники. Защита от баллистики — постоянный и главный приоритет сейчас», — отметили в сообщении.

Реклама

На фоне постоянных атак в Минобороны подчеркнули, что ПВО нуждается в ракетах-перехватчиках ежедневно, поэтому призывают партнеров к бесперебойным поставкам антибаллистических средств.

«Бесперебойные поставки, соблюдение договоренностей. Эти пакеты помощи спасены жизни… Эта агрессия научила всех — решения должны быть вовремя. Уроки должны быть усвоены. Ужесточаем международное сотрудничество, работаем над защитой Украины и людей», — подчеркнули там.

Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, ночью 19 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. От российских обстрелов пострадали пять районов столицы. В одном из них горел многоэтажный жилой дом. Один человек погиб, 16 получили ранения.

Украина отвечает на российские атаки, атакуя военно-промышленные цели. Президент Владимир Зеленский показал видео, как в России горят нефтебазы и танкеры теневого флота.

Реклама

Новости партнеров