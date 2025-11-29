ТСН в социальных сетях

Кровавый обстрел на Запорожье: ранен 4-летний ребенок

Для оказания помощи и транспортировки ребенка в Запорожье в поселок направлена бригада парамедиков.

В Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранен 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Россияне обстреляли Пологовский район. В результате атаки мальчик получил ранения», — написал он.

Чиновник уточнил, что для оказания помощи и транспортировки ребенка в Запорожье в поселок направлена бригада парамедиков.

Напомним, в ночь на 26 ноября россияне атаковали центр Запорожья: в городе много пострадавших.

