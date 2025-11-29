- Дата публикации
Кровавый обстрел на Запорожье: ранен 4-летний ребенок
Для оказания помощи и транспортировки ребенка в Запорожье в поселок направлена бригада парамедиков.
В Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранен 4-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
«Россияне обстреляли Пологовский район. В результате атаки мальчик получил ранения», — написал он.
Чиновник уточнил, что для оказания помощи и транспортировки ребенка в Запорожье в поселок направлена бригада парамедиков.
Напомним, в ночь на 26 ноября россияне атаковали центр Запорожья: в городе много пострадавших.