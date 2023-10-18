Кровавый обстрел Запорожья и взрывы во временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 18 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 18 октября 2023:
- Враг обстрелял Запорожье: количество погибших и пострадавших возросло Читать далее –>
- "Бавовна": утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов Читать далее –>
- В Запорожье после вражеской атаки жителям разрушенной многоэтажки разрешили зайти на 15 минут, чтобы забрать вещи Читать далее –>
- В Запорожье по причине вражеской атаки пропали без вести Читать далее –>
- В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов — мониторинговые каналы Читать далее –>
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