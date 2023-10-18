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Кровавый обстрел Запорожья и взрывы во временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 18 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2924
Время на прочтение
1 мин
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Кровавый обстрел Запорожья и взрывы во временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 18 октября 2023 года

Россияне обстреляли предположительно из С-300 дома в Запорожье / Фото: t.me/zoda_gov_ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 октября 2023:

  • Враг обстрелял Запорожье: количество погибших и пострадавших возросло Читать далее –>
  • "Бавовна": утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов Читать далее –>
  • В Запорожье после вражеской атаки жителям разрушенной многоэтажки разрешили зайти на 15 минут, чтобы забрать вещи Читать далее –>
  • В Запорожье по причине вражеской атаки пропали без вести Читать далее –>
  • В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов — мониторинговые каналы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2924
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